Протистояння Барселона — Реал знайшло продовження в несподіваному місці.
Ліонель Мессі та Родріго Гоес, Getty Images
22 листопада 2023, 08:58
Суперкласіко поміж збірними Бразилії та Аргентини, яке цього разу відбувався на легендарному стадіоні Маракана в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату світу, відзначився масовими заворушеннями на трибунах.
У відповідь на побиття фанатів гостьової команди, капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі ухвалив рішення забрати партнерів із поля та вирушити назад до роздягальні.
Але не встиг і голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес зчепився з місцевими охоронцями правопорядку.
Зрештою, чинні чемпіони світу повернулись на газон Маракана через 20 хвилин, але пристрасті вже неможливо було зупинити.
Той-таки Мессі, коли гра тільки готувалась до початку, підійшов до нападника збірної Бразилії Родріго Гоеса, який є гравцем мадридського Реала, і між футболістами стався конфлікт.
Рефері та організаторам гри знову довелось брати участь у заспокоєнні футболістів, після чого стартовий свисток усе ж таки пролунав.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі вже дав коментар із приводу подій на трибунах Маракана.