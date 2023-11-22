Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Протистояння Барселона — Реал знайшло продовження в несподіваному місці.

Суперкласіко поміж збірними Бразилії та Аргентини, яке цього разу відбувався на легендарному стадіоні Маракана в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату світу, відзначився масовими заворушеннями на трибунах.

У відповідь на побиття фанатів гостьової команди, капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі ухвалив рішення забрати партнерів із поля та вирушити назад до роздягальні.

Але не встиг і голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес зчепився з місцевими охоронцями правопорядку.

Зрештою, чинні чемпіони світу повернулись на газон Маракана через 20 хвилин, але пристрасті вже неможливо було зупинити.

Той-таки Мессі, коли гра тільки готувалась до початку, підійшов до нападника збірної Бразилії Родріго Гоеса, який є гравцем мадридського Реала, і між футболістами стався конфлікт.

MESSI y RODRYGO 🇦🇷🇧🇷 😳



pic.twitter.com/LDjbcy4lEK — Pase Filtrado (@pasefiltradope) November 22, 2023

Рефері та організаторам гри знову довелось брати участь у заспокоєнні футболістів, після чого стартовий свисток усе ж таки пролунав.