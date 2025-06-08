Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Андоррою.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував мінімальну перемогу своєї команди у матчі відбірного етапу ЧС-2026 проти Андорри (1:0).

"Звичайно, ми можемо грати краще. Це був не наш найкращий виступ. Я не думаю, що люди запам'ятають це, але ми можемо винести з цього урок. Червневий збір ніколи не буває легким, завжди є люди, які виходять на поле після багатьох ігор, довгого сезону. Я думаю, ми побачили це. Тут було дуже спекотно, сухе поле, ймовірно, умови будуть такими ж, як наступного року на чемпіонаті світу, тому ми проаналізуємо це.

У нас були гарні періоди у грі, але ми не могли послідовно проводити атаку за атакою. Ми забираємо три очки і рухаємось далі. Можливо, ми були недостатньо якісні з м'ячем, недостатньо забігали вперед, пасували вперед. Найголовніше, що ми продовжували тримати м'яч, це надавало нам упевненості та енергії.

За рахунку 1:0 за п'ять, десять хвилин до кінця матчу потрібно бути обережним. Для нас це була важлива гра, щоб, напевно, забрати три очки. Нам просто треба винести з цього урок — ми отримали те, що нам було потрібно", — наводить слова Кейна прес-служба збірної Англії.

Після трьох турів Англія посідає перше місце у групі, набравши дев'ять очок. Позаду йде Албанія, яка має чотири бали.

Свій наступний матч команда Томаса Тухеля проведе проти Сенегалу. Товариська гра відбудеться 10 червня.