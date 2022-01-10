Кубок Африканских Наций

Завершился заключительный матч игрового дня на турнире.

В поединке первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Габона одержала минимальную победу над национальной командой Коморских островов со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче был забит на 16 минуте, а его автором стал нападающий Аарон Бупендза, который воспользовался результативной передачей от Луи Амека Очанга.

Таким образом, сборные Габона и Марокко набрали по три очка и возглавляют группу С. Марокканцы в первом матче на турнире обыграли Гану.

Коморские острова — Габон 0:1

Гол: Бупендза, 16.