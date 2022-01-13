Кубок Африканских Наций

Кубок Африки наконец-то подарил результативный матч.

Камерун в рамках поединка второго тура группового этапа Кубка африканских наций принимал на своем поле Эфиопию и добился победы.

Камерунцы пропустили первыми в дебюте встречи, но дубли Экамби и Абубакара перевернули ход встречи.

Камерун — Эфиопия 4:1

Голы: Экамби, 8, 67, Абубакар, 53, 55 — Хотесса, 4

Камерун: Онана, Фаи, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо (Ойонго, 79) — Нгамале (Н`Жи, 69), Замбо-Ангисса, Онгла — Шупо-Мотинг (Леа-Силики, 56), Абубакар (Баокен, 79), Токо-Экамби (Ганаго, 70).

Напомним, что до этого в 11 из 12 матчей Кубка Африки забили не более гола.