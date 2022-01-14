Очередной поединок Кубка африканских наций не порадовал болельщиков результативностью.
Сенегал - Гвинея, twitter.com/CAF_Online
14 января 2022, 16:51
Завершился очередной поединок второго тура Кубка африканских наций, в котором встретились между собой национальные сборные Сенегала и Гвинеи в рамках группы B.
Командам не удалось выявить сильнейшего по итогам данного противостояния, а ворота каждого из коллективов так и остались нераспечатанными.
Таким образом, Сенегал и Гвинея продолжают возглавлять турнирную таблицу своего квартета, имея по четыре очка в активе, тогда как Малави и Зимбабве, которых ожидает очный поединок в 18:00, выступают в роли догоняющих пока без набранных пунктов.
Сенегал — Гвинея 0:0