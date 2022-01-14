Кубок Африканских Наций

Очередной поединок Кубка африканских наций не порадовал болельщиков результативностью.

Завершился очередной поединок второго тура Кубка африканских наций, в котором встретились между собой национальные сборные Сенегала и Гвинеи в рамках группы B.

Командам не удалось выявить сильнейшего по итогам данного противостояния, а ворота каждого из коллективов так и остались нераспечатанными.

Таким образом, Сенегал и Гвинея продолжают возглавлять турнирную таблицу своего квартета, имея по четыре очка в активе, тогда как Малави и Зимбабве, которых ожидает очный поединок в 18:00, выступают в роли догоняющих пока без набранных пунктов.

Сенегал — Гвинея 0:0