Кубок Африканских Наций

Завершился очередной поединок Кубка африканских наций.

В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций фаворит группы D Нигерия принимала на своем поле Судан.

Подопечные Эгуавона добыли убедительную победу над менее статусным коллективом.

Уже на третьей минуте голом отметился представитель Вильярреала Самуэль Чуквезе. Затем сборная Нигерии закрепила успех голами на последней минуте первого тайма и первой минуте второй половины встречи усилиями Авойини и Саймона.

Гол престижа в ворота Окойе на счету Хедра, который реализовал пенальти в середине второго тайма.

Нигерия - Судан: 3:1

Голы: Чуквезе, 3, Авойини, 45, Саймон, 46 — Хедр, 70 (пен.)

Нигерия (стартовый состав): Окойе — Сануси, Омеруо, Трост-Эконг, Айна — Ндиди, Арибо, Чуквузе, Саймон — Авонийи, Ихеаначо

Судан (стартовый состав): Абу-Эшрейн — Мохамедейн, Каршум, Немер, Эльфадни — Хедр, Аль-Рашед, Рауф, Аббас, Хамед — Эйса

Предупреждение: Айна.