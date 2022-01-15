Завершился очередной матч Кубка африканских наций.
мохамед салах, getty images
15 января 2022, 22:54
Завершился матч второго тура Кубка африканских наций в группе D.
Один из фаворитов турнира Египет удержал минимальную победу над Гвинеей-Бисау — единственный мяч забил звезда английского Ливерпуля Мохамед Салах.
"Фараоны" могли и вовсе упустить нужный им результат, но красивый гол Бальде был отменен после просмотра ВАР — арбитры углядели нарушение правил в борьбе со стороны футболиста гвинейской сборной.
Гвинея-Бисау — Египет 0:1
Гол: Салах, 69
Предупреждения: Пикети, Энкада, Эль-Ненни, Касамма.