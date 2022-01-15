Кубок Африканских Наций

Завершился очередной матч Кубка африканских наций.

Завершился матч второго тура Кубка африканских наций в группе D.

Один из фаворитов турнира Египет удержал минимальную победу над Гвинеей-Бисау — единственный мяч забил звезда английского Ливерпуля Мохамед Салах.

"Фараоны" могли и вовсе упустить нужный им результат, но красивый гол Бальде был отменен после просмотра ВАР — арбитры углядели нарушение правил в борьбе со стороны футболиста гвинейской сборной.

Гвинея-Бисау — Египет 0:1

Гол: Салах, 69

Предупреждения: Пикети, Энкада, Эль-Ненни, Касамма.