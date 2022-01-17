Кубок Африканских Наций

Состоялись очередные поединки Кубка африканских наций.

Завершились очередные поединки третьего тура группового этапа Кубка африканских наций.

В первом матче сборная Камеруна не смогла обыграть Кабо-Верде. Встреча закончилась со счетом 1:1. Камерунцы первыми открыли счет в матче усилиями Абубакара в концовке первого тайма, но на 53 минуте Родригеш восстановил равенство на табло.

Кабо-Верде — Камерун 1:1

Голы: Родригеш, 53 — Абубакар, 39.

Во второй игре сборная Буркина-Фасо расписала мировую с Эфиопией. Встреча закончилась со счетом 1:1. В составе первых голом отметился Баяла, а у номинальных гостей — Кебеде.

Буркина-Фасо — Эфиопия 1:1

Голы: Баяла, 24 — Кабеде, 51.

Таким образом, Камерун набрал семь очков и занимает первое место в группе А, опередив Буркина-Фасо, у которой четыре балла, как и у Кабо-Верде. Последнее место квартета оккупировала Эфиопия с одним баллом.