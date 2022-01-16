Кубок Африканских Наций

Состоялись очередные поединки турнира.

Завершились очередные поединки второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

В первом матче Кот-д`Ивуар упустил победу над Сьеррой-Леоне. Счет в матче был открыт в середине первого тайма усилиями Алле, но в начале второго тайма гости восстановили равенство в счете благодаря голу Мусы Камары.

Затем на 65 минуте ивуарийцы вышли вперед усилиями Пепе, но на третьей компенсированной минуте гости вновь сравняли счет, а голом отметился Альхаджи Камара. Также отметим, что на 12 минуте Кессье не реализовал пенальти.

После двух матчей у Кот-д`Ивуара четыре очка и первое место в группе Е, а у Сьерра-Леоне два балла и вторая строчка.

Кот-д`Ивуар – Сьерра-Леоне 2:2

Голы: Алле, 25, Пепе, 65 – Камара, 55, Камара, 90+3.

Во второй встрече сборная Туниса разгромила Мавританию со счетом 4:0. Авторами голов стали Матлути и Жазири, а Хазри оформил дубль. Также на 89 минуте Шалали не реализовал пенальти.

Для Туниса это первая победа в турнире и первые три очка, которые дают ему третье место в группе F, а у Мавритании ноль баллов. Впереди сборные Гамбии и Мали, у которых по четыре очка.

Тунис – Мавритания 4:0

Голы: Матлути, 4, Хазри, 8, 64, Жазири, 66.