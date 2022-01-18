Кубок Африканских Наций

Завершились два матча Кубка африканских наций.

Третий тур группового этапа Кубка африканских наций в группе В принес неожиданные результаты.

Так, в первом поединке Сенегал не сумел обыграть Малави, расписав безрезультативную ничью. К слову, на 77-й минуте встречи "Львы теранги" могли упустить даже ничейный результат, но ВАР отменил первоначальное решение арбитра о назначении пенальти.

В параллельном матче квартета Зимбабве минимально обыграло Гвинею, за которую отличился представитель Ливерпуля Наби Кейта.

Благодаря ничьей Малави с Сенегалом именно "пламенные" отправились в стыковые матчи, не пустив туда Зимбабве.

Зимбабве — Гвинея 2:1

Голы: Мусона, 26, Махачи, 43 — Кейта, 49

Малави — Сенегал 0:0