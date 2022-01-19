Кубок Африканских Наций

Завершились два поединка текущего розыгрыша Кубка африканских наций в рамках группы D.

В матче третьего тура Кубка африканский наций сборная Нигерии выявляла сильнейшего с командой Гвинеи-Бисау в рамках группы D.

Нигерийская команда отправила в ворота соперника два безответных мяча, тем самым сохранив первую строчку в таблице и пробившись в следующий этап турнира, не потеряв при этом ни одного очка.

Гвинея-Бисау — Нигерия 0:2

Голы: Садик, 56, Трост-Эконг, 75

В параллельном матче группы D сборная Египта минимально обыграла Судан благодаря единственному голу Абдельмомена и пробившись в плей-офф турнира со второго места.

Сборная Судана, в свою очередь, вслед за командой Гвинеи-Бисау покинула Кубок африканский наций.

Египет - Судан 1:0

Гол: Абдельмомен, 35