Кубок Африканских Наций

Завершились два поединка Кубка африканский наций в рамках группы E.

В рамках третьего тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кот д'Ивуара встретилась с национальной командой Алжира и одержала уверенную победу со счетом 3:1.

Благодаря этой победе ивуарийская команда сохранила первую строчку в таблице и пробилась в плей-офф с первого места в группе, тогда как Алжир финишировал на последнем месте и покинул КАН.

Кот д'Ивуар - Алжир 3:1

Голы: Кессье, 22, Сангаре, 39, Пепе, 54 - Бендебка, 73

В параллельном матче сборная Сьерра-Леоне встретилась с Экваториальной Гвинеей.

В случае ничьей Сьерра-Леоне так бы и финишировала на третьей строчке, однако пробилась бы в плей-офф КАН по рейтингу команд, занявших третьи места.

На 85-й минуте у сборной Сьерра-Леоне была возможность сравнять счет, однако Камара не смог реализовать пенальти. Таким образом, его команда покинула Кубок африканских наций, тогда как Экваториальная Гвинея заняла вторую строчку и продолжит свой путь на турнире.

Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея 0:1

Гол: Ганет, 38