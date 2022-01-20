Завершились два поединка Кубка африканский наций в рамках группы E.
Кот-д'Ивуар - Алжир, twitter.com/CAF_Online
20 января 2022, 19:56
В рамках третьего тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кот д'Ивуара встретилась с национальной командой Алжира и одержала уверенную победу со счетом 3:1.
Благодаря этой победе ивуарийская команда сохранила первую строчку в таблице и пробилась в плей-офф с первого места в группе, тогда как Алжир финишировал на последнем месте и покинул КАН.
Кот д'Ивуар - Алжир 3:1
Голы: Кессье, 22, Сангаре, 39, Пепе, 54 - Бендебка, 73
В параллельном матче сборная Сьерра-Леоне встретилась с Экваториальной Гвинеей.
В случае ничьей Сьерра-Леоне так бы и финишировала на третьей строчке, однако пробилась бы в плей-офф КАН по рейтингу команд, занявших третьи места.
На 85-й минуте у сборной Сьерра-Леоне была возможность сравнять счет, однако Камара не смог реализовать пенальти. Таким образом, его команда покинула Кубок африканских наций, тогда как Экваториальная Гвинея заняла вторую строчку и продолжит свой путь на турнире.
Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея 0:1
Гол: Ганет, 38