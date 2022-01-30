Кубок Африканских Наций

Салах и компания проходят дальше в турнире.

В рамках 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Египта переиграла Марокко после дополнительного времени со счетом 2:1.

Марокко вышло вперед на седьмой минуте встречи. Команда заработала пенальти и Софьян Буфаль уверенно его реализовал.

Во втором тайме Египет был активен и сравнял счет. На 53 минуте Мохамед Салах не упустил свой момент. Он с близкого расстояния отправил мяч в ворота после того, как тот отскочил ему в ноги.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Но на 100 минуте Египет вышел вперед. Салах отпасовал на Трезеге, который с близкого расстояния не промазал.

Египет - Марокко 2:1

Голы: Салах, 53, Трезеге, 100 — Буфаль, 7

Египет: Абу-Габаль (Собхи, 96), Хегази (Трезеге, 46), Абдельмонем, Эль-Фоту, Ашраф (Эль-Дин, 90), Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Камаль, Салах, Мохамед (Собхи, 111), Мармуш (Зизо, 80).

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Буфаль (Раими, 66), Амрабат, Амалла (Луза, 86), Баркок (Абухляль, 104), Мунир (Тиссаудали, 110), Эн-Несири (Ммаэ, 86).

Предупреждения: Камаль (25), Амалла (34), Хакими (78), Мохамед (78), Ашраф (80), Абдельмонем (105).