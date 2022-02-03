Кубок Африканских Наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Кубка африканский наций.

В первом полуфинале Кубка африканский наций сборная Сенегала обыграла команду Буркина-Фасо и пробилась в заключительную стадию турнира.

Все самое интересное в данном противостоянии происходило во второй половине второго тайма, на которую пришлись все четырех забитых мяча в матче.

Несмотря на то, что на 82-й минуте Буркина-Фасо удалось вернуть интригу и сократить отставание до одного мяча благодаря голу Туре, спустя пять минут Мане снял все вопросы касательно победителя и установил итоговый счет встречи — 3:1 в пользу Сенегала.

Напомним, что вторую путевку в финал разыграют между собой Камерун и Египет в очном противостоянии, которое состоится 3 февраля в 21:00.

Обзор матча:

Буркина-Фасо — Сенегал 1:3

Голы: Туре, 82 — Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87.

Буркина-Фасо: Коффи — Каборе, Э. Тапсоба, Дайо, Яго — Сангаре, Гира (Уаттара, 81), Туре — Банде (А. Тапсоба, 81), Баяла (Саного, 60), Траоре.

Сенегал: Менди — Б. Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс — Куяте (П. Гуйе, 65), Менди (Сиссе, 90+2) — Дьенг (И. Сарр, 78), И. Гуйе, Мане — Дьедиу (П. Сарр, 65).

Предупреждения: Гира — Б. Сарр, Сиссе.