Кубок Африканских Наций

В первом полуфинале сенегальцы разобрались с Буркина-Фасо.

В первом полуфинале Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Буркина-Фасо со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда Абду Диалло воспользовался передачей от Калиду Кулибали. Спустя шесть минут сенегальцы удвоили преимущество в счете благодаря прицельному удару в исполнении Идриссы Гуйе, которому ассистировал Садио Мане.

Футболисты Буркина-Фасо попытались отыграться, но все что смогли — это сократить отставание в счете усилиями Ибрагима Туре. Тем не менее, последнее слово было за командой из Сенегала — на 87 минуте финальную точку поставил Мане.

Таким образом, Сенегал стал первым финалистом турнира. В финале сенегальцы сыграют против победителя пары Камерун — Египет.

Буркина-Фасо — Сенегал 1:3

Голы: Туре, 82 — Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87.

Буркина-Фасо: Коффи — Каборе, Э. Тапсоба, Дайо, Яго — Сангаре, Гира (Уаттара, 81), Туре — Банде (А. Тапсоба, 81), Баяла (Саного, 60), Траоре.

Сенегал: Менди — Б. Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс — Куяте (П. Гуйе, 65), Менди (Сиссе, 90+2) — Дьенг (И. Сарр, 78), И. Гуйе, Мане — Дьедиу (П. Сарр, 65).

Предупреждения: Гира — Б. Сарр, Сиссе.