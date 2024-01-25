Кубок Африканских Наций

Джалель Кадрі очолював команду із січня 2022 року.

Головний тренер збірної Тунісу Джалель Кадрі залишив свою посаду, про що він повідомив після гри з Південною Африкою (0:0) на Кубку африканських націй.

"Мою місію на чолі збірної Тунісу завершено. Мій контракт автоматично закінчився, оскільки Туніс не зміг вийти до півфіналу, що було мінімальною вимогою. Це було нашим рішенням, і воно прописане у контракті", — наводить слова Кадрі Reuters.

Туніс не зміг вийти з групи на КАН-2023, посівши четверте місце, набравши лише два очки.

52-річний фахівець очолював рідну збірну із січня 2022 року. Під його керівництвом команда провела 27 матчів, з яких 14 виграла, сім разів зіграла внічию та шість разів програла. Статистика м'ячів – 34:17.

Додамо, що це вже третя тренерська відставка на Кубку африканських націй. Раніше без наставників залишились збірні Кот-д'Івуару та Гани.