Кубок Африканских Наций

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку африканських націй, у якому зіграють Нігерія та ПАР.

Збірні Нігерії та ПАР зіграють у півфіналі Кубка африканських націй-2023 в місті Буаке на стадіоні Стад де ля Пе.

Жозе Пезейру, після перемоги над Анголою (1:0), залучив до стартового складу Келвіна Бессі ліворуч у захисті та перейшов на схему з чотирма захисниками.

Уго Броос, на тлі перемоги в серії пенальті над Кабо-Верде (1:0), використав із перших хвилин Сіянда Кулу в центрі оборони.

Нігерія: Нвабалі — Аїна, Еконг, Аджаї, Бессі — Осаї-Самуель, Оньєка, Івобі — Сімон, Осімген, Лукман.

Запасні: Узохо, Аль-Хассан, Муса, Арібо, Чуквезе, Авазіем, Омеруо, Моффі, Оньєдіка.



ПАР: Вілльямс — Кекана, Кулу, Мвала, Модіба — Мокоена, Зване, Сітоле — Мудау, Макгопа, Тау.