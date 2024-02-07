Стали відомі склади команд на матч 1/2 КАН.
Макс-Ален Градель, getty images
07 лютого 2024, 21:21
Збірна Кот-д'Івуара в рамках півфінального поєдинку Кубка африканських націй зіграє проти ДР Конго.
В стартовому складі господарів зіграє Градель, тоді як Бога залишився в запасі. У ДР Конго на лаві запасних залишився Бонгонда.
Кот-д'Івуар: Фофана — Сінго, Болі, Ндіка, Конан — Сері, Кессьє — Адінгра, Фофана, Градель — Алле
Запасні: Думбія, Пепе, Крассо, Конате, Фоллі, Б. Сангаре, Бога, І. Сангаре, Бамба, Амані, Діоманде, Діалло
ДР Конго: Мпасі — Калулу, Мбемба, Інонга, Масуаку — Пікель, Мутуссамі — Еліа, Какута, Вісса — Бакамбу
Запасні: Мвумпа, Тшібола, Банза, Бонгонда, Батубінсіка, Маєле, Каємбе, Діангана, Мфулу, Берто, Сіаді, Баєє
Нагадаємо, матч Кот-д'Івуар - ДР Конго розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.