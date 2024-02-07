Кубок Африканских Наций

Гол Себастьяна Алле в другому таймі вирішив долю поєдинку (1:0).

Збірна Кот-д'Івуара в рамках півфінального поєдинку Кубка африканських націй грала против Демократичної Республіки Конго. В стартовому складі івуарійців з'явився досвідчений Макс Градель, а в гостей на лаві запасних залишився Тео Бонгонда.

З перших хвилин було важко виділити команду, яка більше володіє м'ячем. Господарі поля частіше контролювали м'яч, але випади ДР Конго було дещо небезпечніші. В одному з моментів Ях'я Фофана невпевнено спіймав м'яч після подачі з кутового, а Еліа вибив його з рук, після чого партнер Месхака відправив м'яч у ворота. Втім, арбітр зафіксував фол Еліі.

Івуарійці змогли відповісти ближче до середини тайму, коли Адінгра високо вистрибнув в чужому штрафному та пробив головою — м'яч трохи розминувся з дальнім кутом. Наприкінці тайму "слони" були ще більш переконливі. Спочатку Кессьє виконав високу подачу з правого флангу, а Алле пробив головою з вбивчої позиції — точності забракло нападнику. За хвилину Франк змістився в центр та потужно пробив з лівої ноги — м'яч зачепив стійку та пішов за межі поля.

Відпочивати команди пішли за рівного рахунку 0:0, а вже на початку другої половини гості могли забивати. Бонгонда увірвався в чужий штрафний та метрів з семи примудрився пробити повз ворота. "Слони" відповіли згодом та ще й як! Градель прорвався правим флангом та виконав навісну передачу, а Алле ударом в один дотик з відскоком від газону вразив верхній кут воріт. 1:0.

Забитий гол суттєво змінив плани обидвох команд. Кот-д'Івуар тепер грав більш обережно та чекав на помилку супротивника, а ДР Конго якнайшвидше намагався встановити паритет. Алле міг зробити рахунок 2:0, коли намагався перекинути голкіпера ударом з вигідної позиції, але точності забракло. Гості намагались організувати щось схоже на останній штурм, але забити так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував перемогу "слонів" — тепер вони зіграють у фіналі проти Нігерії.

Кот-д'Івуар — ДР Конго 1:0

Гол: Алле, 65

Кот-д'Івуар: Фофана — Сінго, Болі, Ндіка, Конан — Сері (Амані, 61), Кессьє — Адінгра (Бамба, 80), Фофана (Сангаре, 61), Градель (Бога, 90) — Алле (Крассо, 90)

ДР Конго: Мпасі — Калулу, Мбемба, Інонга, Масуаку — Пікель (Тшибола, 69), Мутуссамі — Еліа (Сілас, 78), Какута (Бонгонда, 46), Вісса (Маєле, 70) — Бакамбу (Банза, 69)