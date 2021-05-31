Копа Америка

Стало известно возможное место проведения Копа Америка-2021.

Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ рассматривает вариант с отменой Копа Америка-2021, но также есть несколько других вариантов с переносом места проведения соревнования. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, первым вариантом является перенос турнира в Чили и Парагвай. В Чили благоприятная ситуация с коронавирусом, но в Парагвае есть трудности, как и у Аргентины, у которой отобрали право проведения турнира.

Второй вариант — это перенос турнира в США, а третий — это отмена соревнования во второй раз подряд.

Напомним, изначально Колумбия должна была принять Копа Америка-2021, но в стране возникла сложная политическая ситуация. Затем возникли проблемы у Аргентины из-за пандемии коронавируса.

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