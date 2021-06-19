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Аргентина — Уругвай, Getty Images
19 июня 2021, 08:52
В рамках второго тура группового этапа Копа Америка-2020 сборная Аргентины сумела за счет раннего гола, который Гуидо Родригес забил с передачи Лионеля Месси, обыграть Уругвай, благодаря чему "бьянкочелести" вышли на промежуточную первую строчку турнирной таблицы своей группы A.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Аргентина — Уругвай 1:0
Гол: Родригес, 13.
Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья — Де Пауль (Песселья, 90+3), Родригес, Ло Чельсо (Паласиос, 52) — Месси, Л. Мартинес (Корреа, 52), Н. Гонсалес (Ди Мария, 70).
Уругвай: Муслера — Дж. Гонсалес (Торрес, 70), Хименес, Годин, Винья — Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Торрейра (Весино, 65), Де Ла Круз (Окампо, 65) — Суарес, Кавани.
Предупреждения: Ло Чельсо, Э. Мартинес, Корреа — Торрейра, Окампо.