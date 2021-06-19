Копа Америка

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

Сборная Чили во втором туре группового этапа Копа Америка-2021 также, как и Аргентина, сумела одержать победу над своим соперником. "Красные" отправили в ворота соперников всего один забитый мяч еще на самом старте поединка, после чего сумели удержать преимущество по ходу непростого второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Чили — Боливия 1:0

Гол: Бреретон, 10.

Чили: Браво — Исла, Медель, Марипан, Мена — Видаль (Аларкон, 69), Пульгар, Арангис — Менесес (Пиньярес, 65), Варгас, Бреретон (Арангис, 84).

Боливия: Лампе — Бехарано, Кинтерос, Хусино, Фернандес — Сааведра (Флорес, 78), Хустиниано (Бехарано, 90), Вака (Вильярроэль, 90), Арсе — Чура (Рамальо, 64), Альварес.

Предупреждения: Марипан — Вака, Бехарано.