Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.

В поединке Кубка Америки группы A сборная Чили сошлась в противостоянии с Парагваем и потерпела поражение со счетом 0:2.

Благодаря этой победе парагвайская команда гарантировала себе место в плей-офф турнира, присоединившись к другим трем командам своего квартета: Аргентине, Чили и Уругваю.

Видео голов и обзор матча:

Чили — Парагвай 0:2

Голы: Самудио, 33, Альмирон, 58 (пен.)

Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 68), Мена, Сьерральта, Аларкон (Менесес, 46), Видаль, Пинарес (Гальдамес, 68), Арангис, Варгас, Бриртон.

Парагвай: Сильва, Алонсо, Арсамендия (Альдерете, 84), Гомес, Мартинес, Кардосо Лусена (Хименес, 84), Вильясанти, Самудио (Ромеро, 62), Альмирон (Барейро, 77), Эспинола, Гонсалес (Ромеро, 77).

Предупреждения: Бриртон, Медель, Браво — Мартинес.