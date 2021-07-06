Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Бразилия — Перу, Getty Images
06 июля 2021, 06:56
Сборная Бразилии в полуфинальном поединке Копа Америка-2021 сумела минимально обыграть Перу (1:0), благодаря чему вышла в финал домашнего турнира.
Победу подопечным Тите обеспечил гол Лукаса Пакета за десять минут до конца первого тайма, что стало логичным исходом атакующего давления со стороны "пентакампеоне".
Видео голов и обзор матча:
Бразилия — Перу 1:0
Гол: Пакета, 35
Бразилия: Эдерсон — Данило, Маркиньос, Силва, Лоди (Милитан, 85) — Каземиро, Фред (Фабиньо, 85) — Ришарлисон (Винисиус, 85), Пакета (Луис, 90+2), Эвертон (Рибейро, 70) — Неймар.
Перу: Гальесе — Корсо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Паредес, 46), Кайенс, Трауко (Лопес, 46) — Пенья, Тапиа (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Ормено, 81) — Лападула.
Предупреждения: Винисиус — Йотун, Лопес.