Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Сборная Бразилии в полуфинальном поединке Копа Америка-2021 сумела минимально обыграть Перу (1:0), благодаря чему вышла в финал домашнего турнира.

Победу подопечным Тите обеспечил гол Лукаса Пакета за десять минут до конца первого тайма, что стало логичным исходом атакующего давления со стороны "пентакампеоне".

Видео голов и обзор матча:

Бразилия — Перу 1:0

Гол: Пакета, 35

Бразилия: Эдерсон — Данило, Маркиньос, Силва, Лоди (Милитан, 85) — Каземиро, Фред (Фабиньо, 85) — Ришарлисон (Винисиус, 85), Пакета (Луис, 90+2), Эвертон (Рибейро, 70) — Неймар.

Перу: Гальесе — Корсо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Паредес, 46), Кайенс, Трауко (Лопес, 46) — Пенья, Тапиа (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Ормено, 81) — Лападула.

Предупреждения: Винисиус — Йотун, Лопес.