Копа Америка

Матч финала Копа Америка Аргентина — Бразилия начнется 11 июля в 03:00.

В воскресенье, 11 июля, сборная Аргентины, на предыдущем раунде справившаяся с Колумбией (1:1, 3:2 – по пен.), в Рио-де-Жанейро сыграет против сборной Бразилии, которая выбила из турнира Перу (1:0).

Отметим, что сборные Аргентины и Бразилии между собой встречались 108 раз. На счету сборной Аргентины 40 побед, 25 раз команды играли вничью и 43 раза побеждали бразильцы.

В последний раз команды встречались в рамках товарищеского матча осенью 2019-го года. Тогда игра закончилась победой "альбиселесте" — 1:0.

Матч Аргентина — Бразилия начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аргентина — Бразилия: онлайн-трансляция матча Копа Америка

Что говорили перед матчем:

, сборная Аргентины:

"".

, сборная Бразилии:

"".

Кадровые потери: … — Габриэль Жезус.