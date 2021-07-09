Копа Америка

Где смотреть матч чемпионата Европы между Аргентиной и Бразилией.

В рамках финала Копа Америка-2021 сборная Аргентины 11 июля сыграет против сборной Бразилии. В этом поединке будет определится имя сильнейшей команды Южной Америки на данный момент.

Где смотреть Аргентина — Бразилия

В прямом эфире матч покажет сервис Megogo. Начало матча — в 03:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 03:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет 109-я встреча этих сборных между собой (40 побед сборной Аргентины, 25 ничьих, 43 победы бразильцев).

Что говорили перед матчем:

Лео Месси, сборная Аргентины:

"Встреча с Неймаром в финале? Мы оба в финале. Это финал, которого мы все ждали. Это Аргентина — Бразилия. Это будет очень напряженно и сложно. Мы достигли первой цели, которая заключалась в том, чтобы выйти в финал, который теперь мы с нетерпением ждем. Мне очень нравятся последние дни. Я хочу что-то выиграть со сборной".

Каземиро, сборная Бразилии:

"Аргентина — это команда высочайшего уровня, а не история об одном конкретном игроке. Мы знаем о качествах, которыми обладает Лионель Месси. Он — великий футболист, без сомнений, но мы должны быть готовы противостоять абсолютно каждому игроку сборной Аргентины и уважать их всех".

Неймар, сборная Бразилии:

"Я — бразилец с большой гордостью и любовью ко своей стране. Я всегда мечтал попасть в национальную сборную и услышать исполнение гимна болельщиками. Я всегда поддерживал представителей Бразилии, вне зависимости от того, где они появлялись — будь то какой-то вид спорта или конкурс красоты.

Если ты бразилец, значит — бразилец. Если тебе нравится команда из какой-то другой страны, ОК, ничего страшного. Я уважаю этот выбор, но иди н****.