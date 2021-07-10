Копа Америка

Легендарный футболист поддержал лидера своей национальной команды.

Обстановка вокруг финального поединка южноамериканского турнира Копа Америка продолжает накаляться. Ранее, нападающий "пентакампеоне" Неймар крайне радикальным образом высказался в отношении той группы бразильских фанатов, которые в предстоящей игре будут болеть за принципиальных соперников своей страны — сборную Аргентины.

Далеко не самые приятные слова представителя французского Пари Сен-Жермен спровоцировали как волну поддержки, так и шквал критики в его сторону, а в числе тех, кто выступил на стороне Неймара, оказался легендарный футболист и наставник Марио Загалло.

"Я думаю, бразилец может поддерживать Аргентину, если эта команда играет против Чили.

Но бразилец, который называет себя бразильцем, и болеет за Аргентину в матче против Бразилии? Такого нужно отправлять в психбольницу", — бескомпромиссно подытожил экс-футболист.

Напомним, что Загалло принадлежит уникальный рекорд — он стал единственным футболистом, который по два раза добивался победы на чемпионате мира в качестве игрока (1958, 1962) и представителя тренерского штаба (1970 — главный тренер, 1994 — ассистент).