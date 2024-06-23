Копа Америка

Друга група відіграла свої стартові матчі на турнірі.

Сьогодні вночі відбулись матчі першого туру групового етапу Кубка Америки в рамках групи B, у якій виступають Венесуела, Еквадор, Мексика та Ямайка.

Першою була гра в Санта-Кларі, де на Лівайс Стедіум Еквадор поступився Венесуелі (1:2).

При цьому номінальні господарі грали в меншості майже півтора тайми через вилучення Еннера Валенсії на 22 хвилині за грубий фол. Однак Еквадору першому й удалось забити — на 40 хвилині відзначився Джеремі Сарм’єнто.

Але втримати перевагу після перерви колектив Фелікса Санчеса не зумів — команда Фернандо Батісти перемогла за рахунок м’ячів Джондера Кадіса та Едуарда Бельйо.

Огляд матчу:

Еквадор — Венесуела 1:2

Голи: Сарм’єнто, 40 — Кадіс, 64, Бельйо, 74

Еквадор: Домінгес — Пресіадо, Торрес, Пачо, Інкап’є — Франко, Кайседо (Франко, 79) — Єбоа (Родрігес, 35), Паес (Мінда, 79), Сарм’єнто (Груесо, 62) — Валенсія.

Венесуела: Ромо — Гонсалес, Ферраресі, Осоріо, Наварро — Кассерес (Бельйо, 46), Еррера (Рінкон, 90+2), Мартінес — Сотельдо (Саваріно, 84), Рондон (Рамірес, 84), Мачіс (Кадіс, 46).

Попередження: Сарм’єнто, Паес — Мачіс, Кассерес.

На 22 хвилині був вилучений Еннер Валенсія (Еквадор) (грубий фол).

Другим матчем була гра в Г’юстоні, де на Ен-Ер-Джі Стедіум Мексика ледь подужала Ямайку (1:0).

Тут у напруженій дуелі все вирішив гол Херардо Артеаги на 66 хвилині.

Огляд матчу:

Мексика — Ямайка 1:0

Голи: Артеага, 69

Мексика: Гонсалес — Х. Санчес, Монтес, Васкес, Артеага — Альварес (Ромо, 30), Чавес (Е. Санчес, 78) — Антуна (Альварадо, 78), Пінеда (Родрігес, 68), Кіньйонес — Хіменес (Мартінес, 68).

Ямайка: Вейт — Бернард (Гектор, 68), Латібодьєр, Піннок — Лембікіса, Декордова-Рід (Діксон, 81), Палмер, Лі — Ніколсон, Грей (Лоу, 68) — Антоніо (Кепас, 81).

У другому турі Венесуела зіграє проти Мексики, а Еквадор протистоятиме Ямайці. Матчі відбудуться 27 червня.