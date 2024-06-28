Копа Америка

Відбулися два чергові матчі Кубка Америки-2024.

Сьогодні вночі пройшли ще два матчі групової стадії Кубка Америки-2024.

У першому матчі збірна США сенсаційно поступилася Панамі з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 22 хвилині, коли американці забили зусиллями Фоларіна Балогуна. Проте вже за чотири хвилини Сесар Блекман зрівняв цифри на табло. Перемогу Панамі приніс результативний удар у виконанні Хосе Фахардо на 83 хвилині.

Також додамо, що в матчі було два вилучення: спочатку на 18 хвилині був вилучений американець Тімоті Веа, а на 88 хвилині склади вирівняв Адальберто Карраскіллю.

Панама — США 2:1

Голи: Блекман, 26, Фахардо, 83 — Балогун, 22.

Вилучення: Карраскіллю, 88 — Веа, 18.

У другій грі Уругвай розгромив Болівію з рахунком 5:0.

Перемогу уругвайцям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Факундо Пельістрі, Дарвіна Нуньєса, Максиміліано Араухо, Федеріко Вальверде та Родріго Бентанкура.

Уругвай — Болівія 5:0

Голи: Пельістрі, 8, Нуньєс, 21, Араухо, 77, Вальверде, 81, Бентанкур, 89.

Після двох турів Уругвай набрав шість очок і вийшов у плей-оф. Друге місце у групі у США – 3 очки, за якими йдуть Панама – 3 та Болівія – 0.