Копа Америка

Невдалий старт "пентакампеоне" в Кубку Америки.

На Кубку Америки в групі D зіграли два матчі: Бразилія — Коста-Рика та Колумбія — Парагвай.

Бразильці не зуміли забити костариканцям. Хоча Маркіньйос був близький до того, щоб розмочити ворота супреника, але його гол скасували через офсайд. Старт бразильців на Копа Америка вийшов дещо змазаним.

Бразилія — Коста-Рика 0:0

Огляд матчу за посиланням.

В паралельному матчі туру Колумбія взяла три очки в пождинку з Парагваєм. Муньйос та Лерма по разу відзначились голами в першому таймі. Дві гольові передачі на рахунку Хамеса Родрігеса.

У другому таймі Енкісо скоротив відставання, але цього виявилось замало. Поразка Парагвая — 1:2.

Колумбія — Парагвай 2:1

Голи: Муньйос, 32, Лерма, 42 — Енкісо, 70.

Огляд матчу за посиланням.

Після першого туру Колумбія очолює турнірну таблицю з 3-ма очками в своєму активі, у Бразилії та Коста-Рики по 1-му балу, Парагвай поки без очок.