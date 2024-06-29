Копа Америка

Відбулися чергові поєдинки Кубка Америки.

Сьогодні вночі відбулися чергові матчі групового етапу Кубку Америки, у якому фаворити здобули закономірні перемоги.

У першому матчі збірна Колумбії здобула перемогу над Коста-Рікою з рахунком 3:0.

Перемогу колумбійцям забезпечили результативні удари у виконанні Луїса Діаса з пенальті, Давінсона Санчеса та Джона Кордоби.

Колумбія — Коста-Ріка 3:0

Голи: Луїс Діас, 31 (пен), Санчес, 59, Кордоба, 62.

У другій грі Бразилія спокійно обіграла Парагвай із рахунком 4:1.

Бразильці відкрили рахунок на 35 хвилині зусиллями Вінісіуса Жуніора, після чого Савіо подвоїв перевагу своєї команди. У компенсований час до першого тайму Вінісіус забив третій м'яч у ворота парагвайців, оформивши дубль.

На початку другого тайму Парагвай відповів своїм голом, автором якого став Омар Альдерете, але останнє слово було за бразильцями, коли на 65 хвилині Лукас Пакета встановив остаточний рахунок на табло, реалізувавши пенальті.

Також зазначимо, що на 31 хвилині Пакета не реалізував пенальті, а на 81 хвилині парагвайці залишилися у меншості після вилучення Адріана Кубаса.

Парагвай — Бразилія 1:4

Голи: Альдерете, 48 — Вінісіус Жуніор, 35, 45+5, Савіо, 43, Пакета, 65 (пен).

Вилучення: Кубас, 81 (пряма червона картка).

На 31 хвилині Лукас Пакета (Бразилія) не реалізував пенальті.

Після двох турів Колумбія набрала шість очок і забезпечила собі путівку до чвертьфіналу турніру, тоді як Бразилія, яка набрала чотири бали, посідає друге місце у групі перед Коста-Рікою (1) та Парагваєм (0).