Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощения у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Манчестер Сити презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21 от бренда Puma, которая выполнена в черном цвете с узором на передней стороне футболки.

Но наших читателей по-прежнему интересует нечто другое:

Новый главный тренер Мариуполя Остап Маркевич после своего официального назначения рассказал о целях "азовцев" на следующий сезон: "Задача у Мариуполя одна – радовать болельщиков хорошей игрой".

Летние трансферы явно готовились под нового наставника:

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер назвал Манчестер Сити и ПСЖ главными фаворитами на триумф в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Так и запишем:

По информации издания Soccer Laduma, нападающий Аталанты Йосип Иличич рассматривает вариант с завершением карьеры из-за измены жены.

Ответ на вопрос, почему Куртуа в свое время вписался в Челси, а Де Брюйне — нет:

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил девушке Эллен Фоккеми играть за мужскую команду Фоарут, которая выступает в четвертом по силе дивизионе страны.

Боруссия Дортмунд включила 15-летнего нападающего Юссуфу Мукоко в заявку первой команды на сезон-2020/21.

Интересно, на какой стадии переговоры завершились безуспешно?

Молодой голкипер Никита Зеленский перебрался в Ингулец на правах свободного агента, поскольку его контракт с Балканами подошел к своему завершению.

Тот трансфер до сих пор является рекордным в истории...

Не все потеряно. Ждем Жереми Бога в Ингульце.

Мы обязательно найдем источник слива информации и сделаем все, чтобы подобного больше не повторилось.

"Зеленые орлы", похоже, уже укомплектовались во вратарской линии.

Сарагоса требует место в Ла Лиге, потому что у нее закончилась аренда лучшего игрока Луиса Суареса.

Варианты "новостей" от наших читателей, которые имеют право на существование:

Генеральный директор Зари Станислав Оганов опроверг слухи об уходе Виктора Скрипника с поста главного тренера: "Главным тренером команды был и есть Виктор Скрипник".

Наиболее вероятным сменщиком Скрипника назывался Александр Бабич:

Карпаты изменили эмблему, взяв стоковое изображение в интернете и поменяв только название и цвет. Football.ua пошел по стопам львовского клуба и отправился на фотохостинги за поисками "свежих" идей для украинских клубов.

Konami, часть работы за вас сделана. Теперь ждем УПЛ в PES:

Десна арендовала полузащитника Михаила Мудрика, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру.

Манчестер Юнайтед выплатил Алексису Санчесу 7,5 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта, после чего чилийский нападающий присоединился на правах свободного агента к Интеру.

2020 год, чему тут удивляться...

Хамес Родригес больше не сыграет за Реал, поэтому начал поиски нового клуба. По информации AS, главный тренер Зинедин Зидан не рассчитывает на колумбийца.

Кого-то удивит, если у Хамеса внезапно появится новое хобби в виде гольфа?

Андреа Пирло стал сменщиком Маурицио Сарри на посту главного тренера Ювентуса после того, как туринцы сенсационно вылетели от Лиона на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стоило только отклониться от собственной философии, и тут такие новости:

УЕФА применил наказание по отношению к Вулверхэмптону за нарушение правил финансового фейр-плей в сезоне-2019/20.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал увольнение Маурицио Сарри с поста главного тренера: "Решение об увольнении Сарри было принято еще до матча с Лионом".

Никита Евтушенко, Football.ua