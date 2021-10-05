Тесты

Насколько хорошо вы запоминаете пресс-конференции тренеров?

Футбол интересен не только самой игрой, а еще и множеством околофутбольных вещей, таких как, например, высказывания тренеров до или после поединков. Конечно, большинство таких мероприятий проходят скучно и стандартно, но есть и такие, которые по тем или иным причинам входят в историю.

Football.ua подготовил для своих читателей тест, в котором вам предстоит угадать, кому из легендарных тренеров принадлежит та или иная известная фраза. Ввиду того, что тест не из простых, на этот раз во всех вопросах по три варианта ответа.

Обратите внимание, что во всех вопросах три варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.