ЧМ-2022. Отбор
Футболист оценил игру против Боснии.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
13 октября 2021, 01:40
Вингер сборной Украины и автор гола в ворота сборной Боснии и Герцеговины Андрей Ярмоленко прокомментировал матч отбора на ЧМ-2022 (1:1).
"Тяжелый матч. Конечно, недовольны результатом. Но если быть откровенным, считаю, мы не наиграли на победу. Мы будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там.
Босния и Герцеговина показала хорошую игру. Это хорошая команда, в которой есть много хороших футболистов, которые играют в хороших командах. Была тяжелая игра. Как мне кажется, ничейный результат – то, на что наиграли обе команды".
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"Я забил хороший командный гол. Большая заслуга Цыганкова в голе. Вся команда молодцы. Бились, старались. Но как мне кажется, нужно больше играть с мячом, больше контролировать игру, играть на своих сильных качествах.
Я уже говорил, что индивидуальные награды – это хорошо. Спасибо всем болельщикам, которые пришли при не лучшей погоде нас поддержать. И всем болельщикам, которые смотрели дома у телевизоров. Но для меня самое главное – результат команды. Сегодня его нет. Поэтому немного расстроен", — сказал Ярмоленко.
Проголосовать за лучшего игрока сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины вы можете на Football.ua.