ЧМ-2022. Отбор

Футболист оценил игру против Боснии.

Вингер сборной Украины и автор гола в ворота сборной Боснии и Герцеговины Андрей Ярмоленко прокомментировал матч отбора на ЧМ-2022 (1:1).

"Тяжелый матч. Конечно, недовольны результатом. Но если быть откровенным, считаю, мы не наиграли на победу. Мы будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там.

Босния и Герцеговина показала хорошую игру. Это хорошая команда, в которой есть много хороших футболистов, которые играют в хороших командах. Была тяжелая игра. Как мне кажется, ничейный результат – то, на что наиграли обе команды".

Смотри также: Видео голов и обзор матча Украина - Босния и Герцеговина

"Я забил хороший командный гол. Большая заслуга Цыганкова в голе. Вся команда молодцы. Бились, старались. Но как мне кажется, нужно больше играть с мячом, больше контролировать игру, играть на своих сильных качествах.

Я уже говорил, что индивидуальные награды – это хорошо. Спасибо всем болельщикам, которые пришли при не лучшей погоде нас поддержать. И всем болельщикам, которые смотрели дома у телевизоров. Но для меня самое главное – результат команды. Сегодня его нет. Поэтому немного расстроен", — сказал Ярмоленко.

Проголосовать за лучшего игрока сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины вы можете на Football.ua.