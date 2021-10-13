ЧМ-2022. Отбор
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Сборная Украины, Getty Images
13 октября 2021, 00:39
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины во Львове сыграла вничью против Боснии и Герцеговины (1:1).
На 15 минуте сборную Украины вывел вперед Андрей Ярмоленко, замкнул прострел с левого фланга. Однако в середине второго тайма Ахмедходжич вырвал для гостей ничью.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Украина — Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Ярмоленко, 15 — Ахмедходжич, 77.
Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) — Ярмоленко (Зубков, 81), Цыганков (Булеца, 81) — Яремчук (Сикан, 72).
Босния и Герцеговина: Шехич — Стеванович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Чивич, Колашинац (Ковачевич, 90) — Налич (Cарич, 58), Хаджиахметович, Гояк (Прцич, 58) — Джеко, Превляк (Демирович, 81).
Предупреждения: Чивич, Ахмедходжич, Превляк.