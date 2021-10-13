ЧМ-2022. Отбор

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины во Львове сыграла вничью против Боснии и Герцеговины (1:1).

На 15 минуте сборную Украины вывел вперед Андрей Ярмоленко, замкнул прострел с левого фланга. Однако в середине второго тайма Ахмедходжич вырвал для гостей ничью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Украина — Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 — Ахмедходжич, 77.

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) — Ярмоленко (Зубков, 81), Цыганков (Булеца, 81) — Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина: Шехич — Стеванович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Чивич, Колашинац (Ковачевич, 90) — Налич (Cарич, 58), Хаджиахметович, Гояк (Прцич, 58) — Джеко, Превляк (Демирович, 81).

Предупреждения: Чивич, Ахмедходжич, Превляк.