ЧМ-2022. Отбор

Команда Александра Петракова снова набрала одно очко.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины поделила очки в игре против Боснии и Герцеговины во Львове (1:1).

Несмотря на утраченную победу, Украина продолжает находиться на втором месте в своей группе с 9 пунктами в активе, опережая ближайшего преследователя сборную Финляндии на одно очко.

Отметим, что Финляндия набрала три очка в матче против Казахстана. Босния и Герцеговина на четвертой строчке (7 очков), а Казахстан с тремя очками последний.

Группа D 1 Франция 6 12 2 Украина 7 9 3 Финляндия 6 8 4 Босния и Герцеговина 6 7 5 Казахстан 7 3

Проголосовать за лучшего игрока сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины вы можете на Football.ua.