ЧМ-2022. Отбор
Команда Александра Петракова снова набрала одно очко.
Украина - Босния и Герцеговина, ФОТО ПАВЛА КУБКНОВА, УАФ
13 октября 2021, 00:20
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины поделила очки в игре против Боснии и Герцеговины во Львове (1:1).
Несмотря на утраченную победу, Украина продолжает находиться на втором месте в своей группе с 9 пунктами в активе, опережая ближайшего преследователя сборную Финляндии на одно очко.
Отметим, что Финляндия набрала три очка в матче против Казахстана. Босния и Герцеговина на четвертой строчке (7 очков), а Казахстан с тремя очками последний.
Проголосовать за лучшего игрока сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины вы можете на Football.ua.