ЧМ-2022. Отбор

Футболист оценил игру в отборе на ЧМ-2022.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

"Проблема была в том, что при 1:0, когда играли от обороны, выбегали в контратаки, где нужно было просто отдать хороший пас, и человек бы поставил ногу в пустые ворота. Этого не хватает, как не хватало с финнами.

Было много быстро выбеганий два в три, а последний пас... А когда низко садишься, тут забросы в штрафную, какие-то отскоки, удар, и мяч в воротах. Над этим нужно работать.

Не можем сказать, что у боснийцев не было моментов. Они тоже шли вперед большими силами. Они и зоны большие давали для контратак".

"Мы слишком низко сели, был не один такой заброс. Человек просто пробил, не глядя, и попал в ворота. Нужно быстрее переключаться и перебирать игрока. Нужно было быстрее накрывать его. Это легко сказать с камеры. Но когда ты уставший, идут забросы постоянные, доля секунды, где-то прозевал. Считаю, самая большая проблема – мы низко сели. Они подключили фланги, высокие футболисты, многие бегут в штрафную.

Это наша психология не очень хорошая, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. Забили два, три, пусть потом люди думают. Нам по зубам эта команда была. Это давление, что нужно выиграть, поэтому садились, пытались сохранить 1:0", — сказал Степаненко.

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