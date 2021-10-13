ЧМ-2022. Отбор

Наставник боснийской национальной команды поделился своими мыслями после игры с Украиной.

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал ничейный результат в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины (1:1).

"Мы противостояли сильному сопернику, и матч выдался очень тяжелый. Я не доволен первыми 20-25 минутами поединка. Мы пропустили легкий мяч и трудно входили в игру. Потом мы не смогли реализовать свои шансы, чтобы получить три очка. Впрочем, замечу, что и украинцы имели свои возможности.

Надеюсь, что за месяц все наши футболисты будут здоровы и помогут нам в двух последних встречах отборочного турнира. Думаю, что мы, Финляндия и Украина должны равные шансы занять итоговое второе место в нашей отборочной группе", — приводит слова Петева пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина — Босния и Герцеговина.