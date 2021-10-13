ЧМ-2022. Отбор

Специалист пообщался с прессой после матча отбора на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил игру против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022, которая завершилась со счетом 1:1.

"Установки садится глубоко не было, это усталость в чистом виде. У меня нет вопросов к ребятам, потом мы разберем наши ошибки и сделаем выводы. После матча я их поблагодарил. Что касается приему от болельщиков, то для это была неожиданность. Болельщики кричали мою фамилию. В душе мне словно стыдно, что так сыграли. Я хочу сказать спасибо Львову, болельщикам, не ожидал такого приема.

Почему экспериментируем с флангами? Вам не нравится, как играет Цыганков? Мы в Украине, что есть, то есть. У нас средний чемпионат, мы смотрим, что есть. Пока это лучший выбор. Мы не во Франции или где-то еще, где большая конкуренция. Пока есть то, что есть".

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"Почему не было Довбика на поле? Я главный тренер, я выпустил Сикана. Это мой выбор, это моя ошибка. Забил бы Сикан, вы бы говорили совсем другое. Главный тренер должен решать, рисковать. А у Сикана не вышло, но я в него верю, у него все еще впереди.

Сможет ли Ярмоленко побить рекорд по голам за сборную, надо спрашивать у него. Главное, чтобы у него было здоровье. Если он будет играть, все возможно.

Смотрел матч перед игрой Финляндия – Казахстан.. Против нас играли с такими глазами, а против Финляндии и Боснии не играли так, как против нас. Мы будем биться до конца. А там или мы, или Босния.. Будем биться до конца, а там как даст Бог", — сказал Петраков.