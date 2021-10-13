ЧМ-2022. Отбор

Вингер сборной поделился впечатлением об игре в отборе на ЧМ-2022.

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал ничью в матче против Боснии и Герцеговины во Львове (1:1).

"Играли только на победу. Тем более играли дома, во Львове. Хотели выиграть. Но получилось так, как получилось. В первом тайме, в середине чуть подсели, прижались к своим воротам, у боснийцев появились атаки, моменты. Конечно, надо было встречать выше. Не знаю, если честно, надо посмотреть со стороны, как это выглядело.

Не хватило сил? Какая разница – есть силы или нет? Никого это не интересует. Всех интересует результат. Если человек выходит на поле, он должен отдать все свои силы, чтобы добиться результата. Сегодня мы его не получили".

"Мы ни в коем случае не опускаем руки. У нас есть еще один матч, будем играть только на победу. Другого выхода нет. И надеяться на осечки соперников в других матчах.

Арена Львов, наверное, одна из лучших, если не лучшая по поддержке в Украине. Огромное спасибо всему стадиону, который пришел нас поддержать. Мы играли для них сегодня", — сказал Цыганков.

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