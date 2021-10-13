ЧМ-2022. Отбор

Футболист остался недоволен подготовкой к игре от агрономов.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказал свое недовольство состоянием газона Арены Львов после матча против Боснии и Герцеговины (1:1).

"Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на Олимпийском, где хорошее поле.

Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте. Оно все в кочкариках. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня".

"Поле не очень хорошего уровня. Мы еще вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в кочкарях, попросили его укатать. Это тоже играет большую роль.

У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч дробит, прыгает – тоже невозможно", — сказал Степаненко.

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