Англія

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У середу, 24 квітня, Евертон прийматиме Ліверпуль у рамках перенесеного матчу двадцять дев’ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24.

За версією букмекерів, Ліверпуль є фаворитом майбутнього поєдинку: потенційна звитяга "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.47, тоді як можлива перемога "ірисок" — показником 6.90.

На нічийний результат у матчі букмекерами пропонується коефіцієнт 5.00.

У першому колі Ліверпуль переміг із рахунком 2:0.

Тож на що ставити?

Останні дві зустрічі, якщо забиваються голи, то це робить виключно одна команда — Ліверпуль. Але цього разу Евертону треба чіплятись за очки за будь-яку ціну, тож пропонуємо розглянути варіант зламу традиції — "Обидві команди заб'ють" із показником 1.72.

При цьому команда Шона Дайча традиційно незручна для суперників саме на власному полі, тож можна поставити на нічию в одному з таймів. Такий сценарій оцінюється коефіцієнтом 1.73.

Також можна поставити на гол Мохамеда Салаха — показник 2.00.