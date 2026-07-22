Англія

Півзахисник "синіх" несподівано виявив себе в переговорному процесі.

Лондонський Челсі напередодні оголосив про коштовне підписання атакувального півзахисника бірмінгемської Астон Вілли Моргана Роджерса.

А вже в своєму першому інтерв’ю в статусі гравця "синіх" новачок розповів про те, хто допоміг йому остаточно визначитись із вибором клубу.

"Коул Палмер ніколи в житті не писав мені стільки повідомлень, скільки було за останніх кілька днів.

Я знаю, шо він загалом не дуже добре ладнає з телефоном, але цього тижня він перевершив себе.

Мені дуже приємно знати, що для когось настільки багато значить моє перебування в цьому клубі", — заявив англійський виконавець.

Загалом за Астон Віллу англієць провів 125 поєдинків, забив 31 гол та віддав 29 асистів. Разом із клубом він також став переможцем Ліги Європи минулого сезону.