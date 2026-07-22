Англія

Бельгійський півзахисник, який цього літа перейшов із Астон Вілли, оцінив роботу під керівництвом Майкла Карріка.

Бельгійський півзахисник Юрі Тілеманс, який у поточне трансферне вікно змінив бірмінгемську Астон Віллу на Манчестер Юнайтед, поділився враженнями від співпраці з керманичем "червоних дияволів" Майклом Карріком.

"Каррик — класний фахівець. У нас із ним чудові взаємини. Він сам виступав у середній лінії, тому чудово розуміє цю позицію та підбирає півзахисників певного типу у свою команду", — наводить слова хавбека пресслужба "червоних дияволів".

Нагадаємо, що Тілеманс підписав із манкуніанцями довгострокову трудову угоду, яка розрахована до середини 2031 року.

У сезоні-2025/26 Юрі відіграв 34 поєдинки в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та сім результативних передач.