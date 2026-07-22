Лондонський клуб змушений буде скоротити заявку перед стартом нового сезону.
Челсі, gettyimages
22 липня 2026, 22:40
Челсі
наразі має 38 футболістів
на контрактах, що є найбільшим складом серед усіх клубів англійської Прем’єр-ліги
. Про це повідомляє L’Équipe
.
За інформацією джерела, відповідно до регламенту АПЛ, клуб зможе зареєструвати лише 25 гравців
для участі в чемпіонаті сезону-2026/27.
Таким чином, керівництву синіх доведеться ухвалити рішення щодо майбутнього значної кількості футболістів. Частина з них може залишити команду на правах оренди або повноцінного трансферу до закриття літнього трансферного вікна. Також нагадуємо, що Челсі оголосив трансфер
Роджерса.