Челсі наразі має 38 футболістів на контрактах, що є найбільшим складом серед усіх клубів англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, відповідно до регламенту АПЛ, клуб зможе зареєструвати лише 25 гравців для участі в чемпіонаті сезону-2026/27.

Таким чином, керівництву синіх доведеться ухвалити рішення щодо майбутнього значної кількості футболістів. Частина з них може залишити команду на правах оренди або повноцінного трансферу до закриття літнього трансферного вікна. Також нагадуємо, що Челсі оголосив трансфер Роджерса. 