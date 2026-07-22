Манчестер Сіті офіційно оголосив про продовження контракту з Філом Фоденом. Нова угода англійського футболіста розрахована до літа 2030 року.

26-річний вихованець академії містян залишається одним із ключових гравців команди. За основний склад Сіті він дебютував ще у 2017 році та з того часу провів понад 200 матчів, забивши 68 голів і віддавши десятки результативних передач.

Разом із Манчестер Сіті Фоден виграв 6 титулів чемпіона Англії, Лігу чемпіонів, 3 Кубки Англії, 5 Кубків англійської ліги, 2 Суперкубка Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. За минулий сезон футболіст провів 50 поєдинків, забив 10 голів та віддав 7 гольових передач. Transfermarkt оцінює його вартість в 70 млн євро.