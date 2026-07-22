Власники мерсисайдського клубу оцінюють міноритарний пакет у 1,75 мільярда доларів.
Ліверпуль, gettyimages
22 липня 2026, 18:20
Компанія Fenway Sports Group (FSG)
, яка володіє Ліверпулем
, готується до продажу до 30% акцій клубу
. Про це повідомляє The Financial Times
.
За інформацією джерела, на ринок буде виставлено міноритарний пакет акцій
вартістю 1,35 мільярда фунтів стерлінгів
. Водночас FSG не планує втрачати контроль
над Ліверпулем. Компанія має намір залишитися мажоритарним власником клубу та продовжити керувати його діяльністю.
Повідомляється, що нинішня ринкова вартість Ліверпуля оцінюється приблизно у 6 мільярдів доларів, що робить мерсисайдський клуб одним із найдорожчих футбольних активів у світі. Залучені кошти можуть бути використані для подальшого розвитку клубу та реалізації довгострокових проєктів. Раніше повідомлялось, що Ліверпуль продовжив контракт
із Собослаї.