Компанія Fenway Sports Group (FSG), яка володіє Ліверпулем, готується до продажу до 30% акцій клубу. Про це повідомляє The Financial Times.

За інформацією джерела, на ринок буде виставлено міноритарний пакет акцій вартістю 1,35 мільярда фунтів стерлінгів. Водночас FSG не планує втрачати контроль над Ліверпулем. Компанія має намір залишитися мажоритарним власником клубу та продовжити керувати його діяльністю.

Повідомляється, що нинішня ринкова вартість Ліверпуля оцінюється приблизно у 6 мільярдів доларів, що робить мерсисайдський клуб одним із найдорожчих футбольних активів у світі. Залучені кошти можуть бути використані для подальшого розвитку клубу та реалізації довгострокових проєктів. Раніше повідомлялось, що Ліверпуль продовжив контракт із Собослаї.
 
 
 