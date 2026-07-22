Англія

Англійський клуб має намір запропонувати 60 мільйонів євро за 20-річного півзахисника ПСЖ.

Манчестер Юнайтед проявляє зацікавленість у трансфері півзахисника ПСЖ Варрена Заїра-Емері. Англійський гранд готує офіційну пропозицію у розмірі 60 мільйонів євро, аби перевірити готовність французького клубу до перемовин.

20-річний француз належить до пріоритетних цілей "червоних дияволів" для підсилення середньої лінії. За інформацією джерела, парижани наразі не планують відпускати одного зі своїх найперспективніших вихованців.

У сезоні-2025/26 Заїр-Емері провів 54 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Чинний контракт гравця з ПСЖ розрахований до літа 2029 року з опцією пролонгації ще на один сезон.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ узгодив новий контракт із Фабіаном Руїсом.