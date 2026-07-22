Аргентинець перейде з Челсі на правах оренди з обовʼязковим викупом.
Гарначо, gettyimages
22 липня 2026, 19:35
Астон Вілла
досягла домовленості з Челсі
щодо переходу Алехандро Гарначо
. Про це повідомив Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби погодили орендну угоду
, яка містить пункт про обов’язковий викуп
за виконання визначених умов. Повідомляється, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері
особисто наполягав на підписанні
аргентинського вінгера та вважає його одним із ключових підсилень команди.
Також стало відомо, що медичний огляд Гарначо вже запланований
, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. В минулому сезоні аргентинський вінгер забив 4 голи та віддав 5 гольових передач в 39 матчах за лондонську команду в усіх турнірах.