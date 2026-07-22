Іпсвіч Таун офіційно оголосив про підписання Ісси Діопа. Французький центральний захисник перейшов із Фулгема, підписавши контракт до літа 2030 року.

За інформацією клубу, сума трансферу склала близько 8,5 мільйона фунтів стерлінгів.

28-річний Діоп має великий досвід виступів в англійській Прем’єр-лізі. До переходу в Іпсвіч він захищав кольори Фулгема, а також Вест Гема, за який провів понад 100 матчів. До переїзду в Англію француз виступав за Тулузу. В минулому сезоні у складі Фулгема гравець провів 18 матчів та забив 1 гол. 