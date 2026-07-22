Французький захисник залишив Фулгем і підписав довгостроковий контракт.
Діоп, gettyimages
22 липня 2026, 19:20
Іпсвіч Таун
офіційно оголосив про підписання Ісси Діопа
. Французький центральний захисник перейшов із Фулгема,
підписавши контракт до літа 2030 року
.
За інформацією клубу, сума трансферу склала близько 8,5 мільйона фунтів стерлінгів
.
28-річний Діоп має великий досвід виступів в англійській Прем’єр-лізі. До переходу в Іпсвіч він захищав кольори Фулгема,
а також Вест Гема,
за який провів понад 100 матчів. До переїзду в Англію француз виступав за Тулузу. В минулому сезоні у складі Фулгема гравець провів 18 матчів та забив 1 гол.